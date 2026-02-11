https://ria.ru/20260211/litsenziya-2073544155.html
США выдали лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на предоставление Венесуэле товаров, технологий и услуг, связанных с добычей нефти и газа. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
венесуэла
министерство финансов сша
венесуэла
2026
