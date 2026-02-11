В Липецке задержали двух вебкам-моделей

ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух вебкам-моделей, занимающихся изготовлением и распространением порно, одна из них вела прямые трансляции из кафе и общественного транспорта Липецка, сообщили в УМВД России по региону.

Полицейские выяснили, что девушки арендовали квартиры и оборудовали там студии для стримов. Они "предоставляли запрещённый контент" на специальной платформе и получали оплату в криптовалюте, а после её обналичивали.