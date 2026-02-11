https://ria.ru/20260211/lipetsk-2073613448.html
В Липецке задержали двух вебкам-моделей
В Липецке задержали двух вебкам-моделей - РИА Новости, 11.02.2026
В Липецке задержали двух вебкам-моделей
Полицейские задержали двух вебкам-моделей, занимающихся изготовлением и распространением порно, одна из них вела прямые трансляции из кафе и общественного... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:01:00+03:00
2026-02-11T12:01:00+03:00
2026-02-11T12:01:00+03:00
происшествия
россия
липецк
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20251106/kamchatka-2053126104.html
россия
липецк
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецк, липецкая область
Происшествия, Россия, Липецк, Липецкая область
В Липецке задержали двух вебкам-моделей
В Липецке задержали двух вебкам-моделей за распространение порнографии
ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух вебкам-моделей, занимающихся изготовлением и распространением порно, одна из них вела прямые трансляции из кафе и общественного транспорта Липецка, сообщили в УМВД России по региону.
«
"Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность сразу двух местных жительниц в возрасте 25 и 28 лет, которые самостоятельно занимались изготовлением и распространением видеоконтента порнографического характера в интернете", — говорится в Telegram-канале
УМВД России по Липецкой области.
Полицейские выяснили, что девушки арендовали квартиры и оборудовали там студии для стримов. Они "предоставляли запрещённый контент" на специальной платформе и получали оплату в криптовалюте, а после её обналичивали.
"Особую "славу" у клиентов снискала 28-летняя участница, которая ради популярности и повышения дохода вела прямые трансляции даже в многолюдных местах Липецка
: от уютного кафе до салона общественного транспорта. Одно из таких "выступлений" и попало в поле зрения оперативников во время мониторинга интернета", — добавили в УМВД.
Правоохранители возбудили уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ
"Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Фигуранткам грозит до 6 лет лишения свободы.