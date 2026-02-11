Рейтинг@Mail.ru
В Липецке задержали двух вебкам-моделей - РИА Новости, 11.02.2026
12:01 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lipetsk-2073613448.html
В Липецке задержали двух вебкам-моделей
В Липецке задержали двух вебкам-моделей - РИА Новости, 11.02.2026
В Липецке задержали двух вебкам-моделей
Полицейские задержали двух вебкам-моделей, занимающихся изготовлением и распространением порно, одна из них вела прямые трансляции из кафе и общественного... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:01:00+03:00
2026-02-11T12:01:00+03:00
происшествия
россия
липецк
липецкая область
происшествия, россия, липецк, липецкая область
Происшествия, Россия, Липецк, Липецкая область
В Липецке задержали двух вебкам-моделей

В Липецке задержали двух вебкам-моделей за распространение порнографии

© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух вебкам-моделей, занимающихся изготовлением и распространением порно, одна из них вела прямые трансляции из кафе и общественного транспорта Липецка, сообщили в УМВД России по региону.
«
"Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность сразу двух местных жительниц в возрасте 25 и 28 лет, которые самостоятельно занимались изготовлением и распространением видеоконтента порнографического характера в интернете", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Липецкой области.
Полицейские выяснили, что девушки арендовали квартиры и оборудовали там студии для стримов. Они "предоставляли запрещённый контент" на специальной платформе и получали оплату в криптовалюте, а после её обналичивали.
"Особую "славу" у клиентов снискала 28-летняя участница, которая ради популярности и повышения дохода вела прямые трансляции даже в многолюдных местах Липецка: от уютного кафе до салона общественного транспорта. Одно из таких "выступлений" и попало в поле зрения оперативников во время мониторинга интернета", — добавили в УМВД.
Правоохранители возбудили уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Фигуранткам грозит до 6 лет лишения свободы.
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
6 ноября 2025, 09:20
 
ПроисшествияРоссияЛипецкЛипецкая область
 
 
