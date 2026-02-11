ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ не успевают выстраивать полноценную линию обороны в Запорожской области из-за быстрого продвижения российских подразделений, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Аник".

"Сейчас опорные пункты ВСУ намного хуже, чем были раньше. Они уже не успевают строить хорошие блиндажи, тем более мы быстро продвигаемся", - заявил военнослужащий.

Текущие позиции противника представляют собой упрощенные укрепления, которые уязвимы для современных средств поражения, уточнил "Аник".