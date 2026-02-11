https://ria.ru/20260211/liniya-2073577607.html
Российский командир назвал линию обороны ВСУ в Запорожской области уязвимой
Российский командир назвал линию обороны ВСУ в Запорожской области уязвимой - РИА Новости, 11.02.2026
Российский командир назвал линию обороны ВСУ в Запорожской области уязвимой
Боевики ВСУ не успевают выстраивать полноценную линию обороны в Запорожской области из-за быстрого продвижения российских подразделений, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Российский командир назвал линию обороны ВСУ в Запорожской области уязвимой
РИА Новости: ВСУ не успевают выстраивать линию обороны в Запорожской области
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ не успевают выстраивать полноценную линию обороны в Запорожской области из-за быстрого продвижения российских подразделений, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Аник".
"Сейчас опорные пункты ВСУ
намного хуже, чем были раньше. Они уже не успевают строить хорошие блиндажи, тем более мы быстро продвигаемся", - заявил военнослужащий.
Текущие позиции противника представляют собой упрощенные укрепления, которые уязвимы для современных средств поражения, уточнил "Аник".
"Их нынешний опорный пункт можно уничтожить с помощью пяти (дронов - ред.) камикадзе", - добавил он.