Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке
Хорошие новости
 
11:56 11.02.2026 (обновлено: 13:42 11.02.2026)
Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке
медицина
Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке

© РИА Новости / Николай Хижняк
Хирурги во время операции
Хирурги во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Московские врачи удалили десятимесячной девочке гигантскую опухоль — гемангиому размером с куриное яйцо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, клинику доктора Рошаля, обратились родители девочки, у которой с рождения было маленькое пятнышко под грудью. Оно начало быстро расти и достигло гигантских размеров, причем располагалось не только снаружи, но и под обширной частью подкожно, что редко случается в таком возрасте", — говорится в публикации.
Пациентку обследовали, после чего гемангиому удалили за 30 минут с максимально эстетичным косметическим швом, чтобы по мере роста девочка не испытывала дискомфорт. Опухоль была более пяти сантиметров в длину и почти три сантиметра в толщину, включая подкожную часть.
Девочку выписали в хорошем состоянии и сейчас уже сняли швы.
