Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Московские врачи удалили десятимесячной девочке гигантскую опухоль — гемангиому размером с куриное яйцо, сообщается в Московские врачи удалили десятимесячной девочке гигантскую опухоль — гемангиому размером с куриное яйцо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, клинику доктора Рошаля, обратились родители девочки, у которой с рождения было маленькое пятнышко под грудью. Оно начало быстро расти и достигло гигантских размеров, причем располагалось не только снаружи, но и под обширной частью подкожно, что редко случается в таком возрасте", — говорится в публикации.

Пациентку обследовали, после чего гемангиому удалили за 30 минут с максимально эстетичным косметическим швом, чтобы по мере роста девочка не испытывала дискомфорт. Опухоль была более пяти сантиметров в длину и почти три сантиметра в толщину, включая подкожную часть.