Московские врачи удалили гигантскую опухоль десятимесячной девочке
хорошие новости
медицина
медицина
Хорошие новости, Медицина
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Московские врачи удалили десятимесячной девочке гигантскую опухоль — гемангиому размером с куриное яйцо, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, клинику доктора Рошаля, обратились родители девочки, у которой с рождения было маленькое пятнышко под грудью. Оно начало быстро расти и достигло гигантских размеров, причем располагалось не только снаружи, но и под обширной частью подкожно, что редко случается в таком возрасте", — говорится в публикации.
Пациентку обследовали, после чего гемангиому удалили за 30 минут с максимально эстетичным косметическим швом, чтобы по мере роста девочка не испытывала дискомфорт. Опухоль была более пяти сантиметров в длину и почти три сантиметра в толщину, включая подкожную часть.
Девочку выписали в хорошем состоянии и сейчас уже сняли швы.