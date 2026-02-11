Рейтинг@Mail.ru
03:20 11.02.2026 (обновлено: 12:04 11.02.2026)
В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи
В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи

Леонов: врач сможет оказывать медпомощь вне организации в случае ЧС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, согласно которому теперь он сможет оказывать медицинскую помощь вне медорганизации во время чрезвычайных ситуаций, утвердили в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Минтруд России утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой (помощи) появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях", — сказал агентству Леонов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь
30 декабря 2025, 16:03
Парламентарий отметил, что всего в профстандарте прописали семь трудовых действий для указанной функции, включая сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей выездной бригады, взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации.
"Также в документе прописаны необходимые знания и умения: например, врач должен знать критерии чрезвычайной ситуации, схему, алгоритм проведения сбора и передачи информации о чрезвычайной ситуации, положение о Всероссийской службе медицины катастроф, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументировать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента и так далее", — подчеркнул Леонов.
По словам депутата, в профстандарте скорректировали особые условия допуска к работе для врача скорой помощи. Он уточнил, что раньше требовалось свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Скорая медицинская помощь", полученное после ординатуры. Теперь же достаточно иметь сертификат специалиста или пройти аккредитацию по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия", заключил Леонов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей
14 ноября 2025, 04:37
 
