В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, согласно которому теперь он сможет оказывать медицинскую помощь вне медорганизации во время чрезвычайных ситуаций, утвердили в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Минтруд России утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой (помощи) появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях", — сказал агентству Леонов

Парламентарий отметил, что всего в профстандарте прописали семь трудовых действий для указанной функции, включая сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей выездной бригады, взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации.

"Также в документе прописаны необходимые знания и умения: например, врач должен знать критерии чрезвычайной ситуации, схему, алгоритм проведения сбора и передачи информации о чрезвычайной ситуации, положение о Всероссийской службе медицины катастроф, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументировать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента и так далее", — подчеркнул Леонов.