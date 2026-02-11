Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о товарообороте России со странами мирового большинства
16:21 11.02.2026
Лавров рассказал о товарообороте России со странами мирового большинства
Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нормы Всемирной торговой организации, которая, конечно же, переживает кризис, как и Бреттон-Вудская система в целом, заложены в договорах, которые регулируют наши торговые отношения с подавляющим большинством государств мира, включая страны мирового большинства, на которые приходится более 70% российского товарооборота", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на правительственном часе в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал об отношении России к системе международного права
Экономика Россия Сергей Лавров Всемирная торговая организация (ВТО) Госдума РФ
 
 
