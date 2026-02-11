Лавров рассказал о товарообороте России со странами мирового большинства

"Нормы Всемирной торговой организации, которая, конечно же, переживает кризис, как и Бреттон-Вудская система в целом, заложены в договорах, которые регулируют наши торговые отношения с подавляющим большинством государств мира, включая страны мирового большинства, на которые приходится более 70% российского товарооборота", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.