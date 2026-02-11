Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об отношении России к системе международного права
16:01 11.02.2026
Лавров рассказал об отношении России к системе международного права
Лавров рассказал об отношении России к системе международного права
Россия никогда будет инициировать развал какой-либо составляющей международно-правовой системы, Москва не действует такими методами, в переговорах важна... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:01:00+03:00
2026-02-11T16:01:00+03:00
россия, москва, сергей лавров, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Москва, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на правительственном часе в Госдуме РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на правительственном часе в Госдуме РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия никогда будет инициировать развал какой-либо составляющей международно-правовой системы, Москва не действует такими методами, в переговорах важна моральная правота, которая останется на стороне России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы никогда не будем инициировать развал любой составляющей части международно-правовой системы, это не наш метод… В переговорах очень часто, помимо резкого слова, хитрого хода, маневра, очень важна моральная правота, она останется на нашей стороне", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме, отвечая на вопрос, не пора ли России из принципа историзма сделать "какой-либо демарш".
Слова министра были встречены аплодисментами, что было расценено председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным как "поддержка позиции депутатами".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Вчера, 07:15
 
Россия Москва Сергей Лавров Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
