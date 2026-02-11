https://ria.ru/20260211/lavrov-2073678010.html
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
Несерьезно рассчитывать на то, что в Совете Безопасности ООН пройдет резолюция о снятии санкций с КНДР, даже если Россия ее предложит, заявил министр... РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
Лавров: резолюция о снятии санкций с КНДР не пройдет в Совбезе ООН