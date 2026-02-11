Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
15:55 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
Несерьезно рассчитывать на то, что в Совете Безопасности ООН пройдет резолюция о снятии санкций с КНДР, даже если Россия ее предложит, заявил министр... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:55:00+03:00
2026-02-11T15:55:00+03:00
в мире
кндр
россия
сергей лавров
оон
госдума рф
кндр
россия
в мире, кндр, россия, сергей лавров, оон, госдума рф
В мире, КНДР, Россия, Сергей Лавров, ООН, Госдума РФ
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР

Лавров: резолюция о снятии санкций с КНДР не пройдет в Совбезе ООН

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Несерьезно рассчитывать на то, что в Совете Безопасности ООН пройдет резолюция о снятии санкций с КНДР, даже если Россия ее предложит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В рамках санкций мужественный, трудолюбивый корейский народ решает задачи своего развития, не полагаясь на тех, кто ему создает трудности. А в Совете Безопасности (ООН - ред.) - да, мы больше не пропустим никаких резолюций с санкциями против КНДР. Но рассчитывать, что мы внесем резолюцию о снятии санкций и она пройдет, - это несерьезно", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными
В миреКНДРРоссияСергей ЛавровООНГосдума РФ
 
 
