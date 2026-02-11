Лавров рассказал о сокращении сотрудников российских дипмиссий в Европе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Присутствие сотрудников в российских дипмиссиях в странах Европы и в Великобритании сокращено более чем на 100 человек, 90% этих людей переброшены на работу в страны Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.