Лавров рассказал о сокращении сотрудников российских дипмиссий в Европе
Лавров рассказал о сокращении сотрудников российских дипмиссий в Европе - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о сокращении сотрудников российских дипмиссий в Европе
Присутствие сотрудников в российских дипмиссиях в странах Европы и в Великобритании сокращено более чем на 100 человек, 90% этих людей переброшены на работу в... РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о сокращении сотрудников российских дипмиссий в Европе
Лавров: 90% высвобожденных сотрудников дипмиссий в Европе трудоустроили в Африке