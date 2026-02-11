https://ria.ru/20260211/lavrov-2073672753.html
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными
Говорить о денуклеаризации КНДР в условиях наращивания сотрудничества США и Южной Кореи с Японией просто неуважительно по отношению к Пхеньяну, заявил глава МИД РИА Новости, 11.02.2026
Лавров раскритиковал призывы к денуклеаризации КНДР на фоне политики США