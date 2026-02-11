Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о денуклеаризации КНДР в условиях наращивания сотрудничества США и Южной Кореи с Японией просто неуважительно по отношению к Пхеньяну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.