Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными - РИА Новости, 11.02.2026
15:34 11.02.2026
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными
Говорить о денуклеаризации КНДР в условиях наращивания сотрудничества США и Южной Кореи с Японией просто неуважительно по отношению к Пхеньяну, заявил глава МИД РИА Новости, 11.02.2026
2026
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о денуклеаризации КНДР в условиях наращивания сотрудничества США и Южной Кореи с Японией просто неуважительно по отношению к Пхеньяну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорить о денуклеаризации в обстановке, когда Соединенные Штаты с Южной Кореей активно наращивают военное сотрудничество, в том числе с ядерным компонентом, и в условиях, когда к этому сотрудничеству Япония собирается присоединиться... Здесь говорить о том, что призывы к денуклеаризации актуальны - это значит не уважать наших корейских друзей", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
