Европа пытается отравить дух Анкориджа, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.02.2026
Европа пытается отравить дух Анкориджа, заявил Лавров
Европа пытается отравить дух Анкориджа, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Европа пытается отравить дух Анкориджа, заявил Лавров
Дух Анкориджа разрушить нельзя, его можно отравить, что Европа и пытается сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:55:00+03:00
2026-02-11T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
сергей лавров
госдума рф
европа
россия
в мире, европа, россия, сергей лавров, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
Европа пытается отравить дух Анкориджа, заявил Лавров

Лавров: Европа пытается отравить дух Анкориджа

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дух Анкориджа разрушить нельзя, его можно отравить, что Европа и пытается сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас дух Анкориджа - модная тема, что он разрушен. Дух разрушить нельзя - он может выветриться или его могут отравить газами всякими вредными химическими, что Европа пытается сделать, но у нее это не получится", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
