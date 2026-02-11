https://ria.ru/20260211/lavrov-2073658054.html
Россия надеется на сохранение соглашений Анкориджа, заявил Лавров
Россия надеется на сохранение соглашений Анкориджа, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия надеется на сохранение соглашений Анкориджа, заявил Лавров
Россия надеется, что соглашения, достигнутые российской и американской стороной в Анкоридже, сохранятся, и говорит об этом в контактах с США, заявил глава МИД... РИА Новости, 11.02.2026
Россия надеется на сохранение соглашений Анкориджа, заявил Лавров
Лавров: РФ надеется, что соглашения Анкориджа сохранятся и говорит об этом с США