Лавров назвал слова Гутерреша о новых российских регионах позором
13:54 11.02.2026 (обновлено: 14:04 11.02.2026)
Лавров назвал слова Гутерреша о новых российских регионах позором
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
республика крым, донбасс, сергей лавров, россия, антониу гутерреш, оон, госдума рф, в мире
Республика Крым, Донбасс, Сергей Лавров, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Госдума РФ, В мире
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.
"Обратились к господину Гутеррешу, напомнили ему, что он многие годы говорит, что украинскую проблему надо решать на основе уважения территориальной целостности Украины, и спросили: как же так? Знаете, что он нам ответил? "Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо". Это генеральный секретарь ООН, большего позора для организации трудно было придумать", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Медведев усомнился в праве Гутерреша толковать устав ООН
30 января, 11:39
 
