Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе - РИА Новости, 11.02.2026
13:51 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе
Россия не оставит так просто ситуацию с заморозкой и использованием ее активов в Европе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, европа, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Европа, Сергей Лавров, Госдума РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия не оставит так просто ситуацию с заморозкой и использованием ее активов в Европе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чего стоит арест наших золотовалютных резервов. Там говорят, что по правилам они используют только проценты, которые превышают проценты, полагающиеся нам от вложения этих денег. Прости ради Бога, но какие бы проценты вы не использовали, они растут из наших денег, которыми мы сейчас не можем распоряжаться. И я нисколько не сомневаюсь, что мы эту ситуацию так просто не оставим", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
