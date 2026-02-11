Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 11.02.2026
13:49 11.02.2026
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО
Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
сергей лавров
всемирная торговая организация (вто)
оон
госдума рф
россия
экономика, россия, сергей лавров, всемирная торговая организация (вто), оон, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Лавров, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Госдума РФ
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО

Лавров: вопрос о членстве России в ВТО остается сложным

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос сложный, но он находится на контроле и у нас, и у экономического блока правительства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Глава МИД подчеркнул, что принципы, закрепленные в Уставе ООН, остаются актуальными и легли в основу документов Всемирной торговой организации.
"Почитайте устав ООН. Ни один принцип сегодня нельзя назвать устаревшим или уже не актуальным, наоборот, суверенное равенство, справедливость и так далее. Эти же принципы были заложены, похожие принципы, но уже через призму торговых отношений, были заложены в уставные документы Всемирной торговой организации", - продолжил он.
По его словам, реализация этих принципов фактически блокируется.
"Но их реализация блокируется активнейшим образом, а прежде всего Соединенными Штатами, все это хорошо знают, уже долгие-долгие годы, боюсь даже назвать цифру, не работает орган по регулированию споров этой самой Всемирной торговой организации. Ключевой механизм, который должен обеспечивать честную конкуренцию", - отметил Лавров.
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровВсемирная торговая организация (ВТО)ООНГосдума РФ
 
 
