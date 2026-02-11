https://ria.ru/20260211/lavrov-2073644486.html
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО
Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:49:00+03:00
2026-02-11T13:49:00+03:00
2026-02-11T13:49:00+03:00
экономика
россия
сергей лавров
всемирная торговая организация (вто)
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg
https://ria.ru/20260121/vto-2069379690.html
https://ria.ru/20260211/initsiativy-2073644098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_356:194:2827:2047_1920x0_80_0_0_b305bcd19252fd1e9c5914450fab82e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров, всемирная торговая организация (вто), оон, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Лавров, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Госдума РФ
Лавров назвал сложным вопрос о членстве России в ВТО
Лавров: вопрос о членстве России в ВТО остается сложным
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос сложный, но он находится на контроле и у нас, и у экономического блока правительства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме
.
Глава МИД подчеркнул, что принципы, закрепленные в Уставе ООН
, остаются актуальными и легли в основу документов Всемирной торговой организации
.
"Почитайте устав ООН. Ни один принцип сегодня нельзя назвать устаревшим или уже не актуальным, наоборот, суверенное равенство, справедливость и так далее. Эти же принципы были заложены, похожие принципы, но уже через призму торговых отношений, были заложены в уставные документы Всемирной торговой организации", - продолжил он.
По его словам, реализация этих принципов фактически блокируется.
"Но их реализация блокируется активнейшим образом, а прежде всего Соединенными Штатами, все это хорошо знают, уже долгие-долгие годы, боюсь даже назвать цифру, не работает орган по регулированию споров этой самой Всемирной торговой организации. Ключевой механизм, который должен обеспечивать честную конкуренцию", - отметил Лавров
.