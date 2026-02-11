ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр уточнил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.