Рейтинг@Mail.ru
ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073643526.html
ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров
ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров
Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:45:00+03:00
2026-02-11T13:45:00+03:00
россия
сергей лавров
евросоюз
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040372946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, евросоюз, госдума рф, в мире
Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Госдума РФ, В мире
ЕС оказались в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров

Лавров: ЕС хотел создать проблемы другим, но сам оказался в интересной ситуации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Попытки Запада всячески внедрять в сферу энергетики свои корыстные интересы, в том числе иногда и нанося самому себе ущерб, они начались давно. Хорошо знаем, как ЕС гордится тем, что он сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым огни замещают наш трубопроводный... Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр уточнил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран — партнеров России
8 сентября 2025, 10:43
 
РоссияСергей ЛавровЕвросоюзГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала