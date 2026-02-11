Рейтинг@Mail.ru
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
13:41 11.02.2026
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
Европа очнулась и начала посылать сигналы о диалоге с Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России

Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Европа очнулась и начала посылать сигналы о диалоге с Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Европа очнулась и пытается вот посылать сигналы. В том числе и (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон об этом говорил, недавно об этом сказал такой отъявленный русофоб, как президент Финляндии, господин (Александр - ред.) Стубб", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией
10 февраля, 06:17
 
