https://ria.ru/20260211/lavrov-2073643002.html
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России - РИА Новости, 11.02.2026
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
Европа очнулась и начала посылать сигналы о диалоге с Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:41:00+03:00
2026-02-11T13:41:00+03:00
2026-02-11T13:44:00+03:00
россия
европа
москва
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260210/zapad-2073351165.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, москва, сергей лавров, госдума рф
Россия, Европа, Москва, Сергей Лавров, Госдума РФ
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
Лавров: Европа проснулась и начала посылать сигналы о диалоге с Россией