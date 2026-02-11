Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Практически зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, за исключением начавшегося диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока практически зримых результатов (сотрудничества РФ США – ред.) мы не наблюдаем, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах не только по Украине , но и по вопросам двусторонних отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме

Министр выразил надежду на то, что этот диалог в будущем все же приведет к "чему-то значимому", в том числе к реализации взаимовыгодных экономических проектов.