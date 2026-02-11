Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США - РИА Новости, 11.02.2026
13:35 11.02.2026 (обновлено: 15:48 11.02.2026)
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Практически зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, за исключением начавшегося диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
россия, украина, сша, сергей лавров, госдума рф
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США

Лавров: практических зримых результатов сотрудничества России и США пока нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Практически зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, за исключением начавшегося диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока практически зримых результатов (сотрудничества РФ и США – ред.) мы не наблюдаем, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах не только по Украине, но и по вопросам двусторонних отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр выразил надежду на то, что этот диалог в будущем все же приведет к "чему-то значимому", в том числе к реализации взаимовыгодных экономических проектов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обсуждении с США экономических вопросов, подчеркнув, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
