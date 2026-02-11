https://ria.ru/20260211/lavrov-2073642018.html
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Практически зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, за исключением начавшегося диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о результатах сотрудничества России и США
Лавров: практических зримых результатов сотрудничества России и США пока нет
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Практически зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, за исключением начавшегося диалога по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока практически зримых результатов (сотрудничества РФ
и США
– ред.) мы не наблюдаем, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах не только по Украине
, но и по вопросам двусторонних отношений", - сказал Лавров
на правительственном часе в Госдуме
.
Министр выразил надежду на то, что этот диалог в будущем все же приведет к "чему-то значимому", в том числе к реализации взаимовыгодных экономических проектов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обсуждении с США экономических вопросов, подчеркнув, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес.