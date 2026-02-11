Лавров допустил, что США не будут отходить от показателей ДСНВ

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Есть основания полагать, что США пока не будут отходить от имеющихся показателей по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), несмотря на его истечение 5 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.