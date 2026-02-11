Рейтинг@Mail.ru
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
13:30 11.02.2026
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
Россия в контактах с США пытается продвигать мысль о взаимоуважительной работе, без идеи глобального доминирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
в мире, россия, сша, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Госдума РФ
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия в контактах с США пытается продвигать мысль о взаимоуважительной работе, без идеи глобального доминирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
В мире Россия США Сергей Лавров Госдума РФ
 
 
