Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
Россия в контактах с США пытается продвигать мысль о взаимоуважительной работе, без идеи глобального доминирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Россия в диалоге с США продвигает идею уважительной работы, заявил Лавров
Лавров: РФ в диалоге с США продвигает идею уважительной работы без доминирования