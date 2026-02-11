https://ria.ru/20260211/lavrov-2073639150.html
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН
Генсек ООН Антониу Гуттереш выполняет не требования Устава ООН, а политический заказ коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:22:00+03:00
2026-02-11T13:22:00+03:00
2026-02-11T13:22:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
антониу гуттереш
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073634254.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, антониу гуттереш, оон, госдума рф
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гуттереш, ООН, Госдума РФ
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН
Лавров обвинил генсека ООН в выполнении политического заказа Запада