Рейтинг@Mail.ru
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073639150.html
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН
Генсек ООН Антониу Гуттереш выполняет не требования Устава ООН, а политический заказ коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:22:00+03:00
2026-02-11T13:22:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
антониу гуттереш
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073634254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, антониу гуттереш, оон, госдума рф
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гуттереш, ООН, Госдума РФ
Лавров сделал резкое заявление о генсеке ООН

Лавров обвинил генсека ООН в выполнении политического заказа Запада

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш выполняет не требования Устава ООН, а политический заказ коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нынешний генеральный секретарь выполняет не требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности, а выполняет политический заказ коллективного Запада", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Вчера, 13:08
 
В миреРоссияСергей ЛавровАнтониу ГуттерешООНГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала