Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с Трампом
Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с Трампом
Россия готова к стратегическому диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа, ждет, когда американская сторона будет также готова к нему, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Госдума РФ
Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с Трампом
Лавров: Россия готова к стратегическому диалогу с администрацией Трампа