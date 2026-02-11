Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира - РИА Новости, 11.02.2026
13:08 11.02.2026 (обновлено: 13:24 11.02.2026)
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Москва сейчас прорабатывает свое отношение к "Совету мира", созданному президентом США Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
москва, в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, оон, госдума рф
Москва, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Госдума РФ
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира

Лавров: Россия сейчас прорабатывает свое отношение к Совету мира

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва сейчас прорабатывает свое отношение к "Совету мира", созданному президентом США Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наше отношение к "Совету мира", мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета безопасности ООН", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров
