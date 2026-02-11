https://ria.ru/20260211/lavrov-2073634254.html
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Москва сейчас прорабатывает свое отношение к "Совету мира", созданному президентом США Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Лавров: Россия сейчас прорабатывает свое отношение к Совету мира