Лавров оценил политику Франции в Африке - РИА Новости, 11.02.2026
12:58 11.02.2026
Лавров оценил политику Франции в Африке
Лавров оценил политику Франции в Африке - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров оценил политику Франции в Африке
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Парижа по отношению к африканским странам. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, париж, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Париж, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров оценил политику Франции в Африке

Лавров раскритиковал политику Франции по отношению к Африке

Французские военные в Кот-д'Ивуаре
Французские военные в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные в Кот-д'Ивуаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Парижа по отношению к африканским странам.
"Париж не унимается, пытается опираться не только на оппозиционеров в африканских странах, но и откровенно на террористические группировки и, как вы знаете, на боевиков украинских формирований", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
Тот факт, что французские элиты продолжают следовать колониальным правилам, включая принцип "разделяй и властвуй", является прискорбным, отметил Лавров, добавив, что этот принцип стоит африканским народам миллионы жизней.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
