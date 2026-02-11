https://ria.ru/20260211/lavrov-2073632515.html
Лавров оценил политику Франции в Африке
Лавров оценил политику Франции в Африке - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров оценил политику Франции в Африке
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Парижа по отношению к африканским странам. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
париж
сергей лавров
госдума рф
россия
париж
Новости
Лавров оценил политику Франции в Африке
Лавров раскритиковал политику Франции по отношению к Африке