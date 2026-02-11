Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о работе российских переговорщиков в трехстороннем формате - РИА Новости, 11.02.2026
12:58 11.02.2026
Лавров рассказал о работе российских переговорщиков в трехстороннем формате
Российские переговорщики в рамках трехстороннего диалога РФ-США-Украина продолжают работу над тем, чтобы безопасность РФ была обеспечена, а угрозы, исходящие с...
россия, украина, сша, сергей лавров, госдума рф
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров рассказал о работе российских переговорщиков в трехстороннем формате

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские переговорщики в рамках трехстороннего диалога РФ-США-Украина продолжают работу над тем, чтобы безопасность РФ была обеспечена, а угрозы, исходящие с территории Украины, устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы признательны эмиратским друзьям за их посреднические усилия, включая предоставление площадки для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины. Российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от нынешнего киевского режима и его покровителей, устранены", - сказал Лавров, выступая на правчасе в Госдуме.
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
