Лавров рассказал о работе российских переговорщиков в трехстороннем формате

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские переговорщики в рамках трехстороннего диалога РФ-США-Украина продолжают работу над тем, чтобы безопасность РФ была обеспечена, а угрозы, исходящие с территории Украины, устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.