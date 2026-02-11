Рейтинг@Mail.ru
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 11.02.2026 (обновлено: 13:16 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073630725.html
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен, этот этап может продлиться долгие годы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:52:00+03:00
2026-02-11T13:16:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
куба
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073637672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a24ddb2636eaa4e24cfcf50b16c24371.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069007946.html
россия
венесуэла
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: мир вступил в эпоху перемен
Лавров: "Мир вступил в эпоху перемен"
2026-02-11T12:52
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073637672_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5a3e6f206d2619ec7c6af3142182014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, куба, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Венесуэла, Куба, Сергей Лавров, Госдума РФ
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров

Лавров: мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен, этот этап может продлиться долгие годы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Драматические события начала этого года, включая вооруженное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу, нагнетание американского давления на Кубу, попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, кризис вокруг Гренландии - все это видели и слышали об этом, - подтвердили нашу оценку, что мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен… Этот этап может продлится долгие-долгие годы, а то и десятилетия", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию
20 января, 12:54
 
В миреРоссияВенесуэлаКубаСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала