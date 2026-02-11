https://ria.ru/20260211/lavrov-2073630725.html
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
Мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен, этот этап может продлиться долгие годы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Мир вступил в эпоху перемен, заявил Лавров
Лавров: мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен