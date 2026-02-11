Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
12:50 11.02.2026 (обновлено: 12:51 11.02.2026)
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ
экономика, россия, сергей лавров, брикс, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Госдума РФ
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС

Лавров назвал главной задачей БРИКС создание независимых торговых платформ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одна из важнейших задач - выстраивать в рамках БРИКС платформы беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей платформ, которые не будут зависеть от незаконных связей и прочих недружественных действий Запада в нарушении норм и принципов мировой торговли и международных экономических и финансовых отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Лавров рассказал о консенсусе в БРИКС и ШОС
Вчера, 07:35
 
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровБРИКСГосдума РФ
 
 
