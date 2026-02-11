https://ria.ru/20260211/lavrov-2073629607.html
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:50:00+03:00
2026-02-11T12:50:00+03:00
2026-02-11T12:51:00+03:00
экономика
россия
сергей лавров
брикс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
https://ria.ru/20260211/reshenie-2073565045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров, брикс, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Госдума РФ
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
Лавров назвал главной задачей БРИКС создание независимых торговых платформ