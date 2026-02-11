https://ria.ru/20260211/lavrov-2073629209.html
Угрозы не повлияют на внешнеполитический курс России, заявил Лавров
Угрозы не повлияют на внешнеполитический курс России, заявил Лавров
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Внешнеполитический курс России не обусловлен электоральными циклами или личными предпочтениями, он будет носить предсказуемый долгосрочный характер, на который не способны повлиять ничьи угрозы, давление или шантаж, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Хотел бы в очередной раз отметить: наш внешнеполитический курс, не обусловленный электоральными циклами и личными предпочтениями, будет и далее носить предсказуемый долгосрочный характер. Угрозы, давление, шантаж, от кого бы они ни исходили, на него не повлияют", - сказал Лавров
на правительственном часе в Госдуме
.
Он также отметил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным
перед МИД, масштабны, и подчеркнул, что будут приложены все усилия для их успешного выполнения.
"Залог успеха - оказываемое нам обществом высокое доверие. И в вашем лице, уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить весь депутатский корпус за товарищескую поддержку и взаимодействие по многим направлениям нашей внешней политики", - подытожил министр.