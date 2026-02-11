Угрозы не повлияют на внешнеполитический курс России, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Внешнеполитический курс России не обусловлен электоральными циклами или личными предпочтениями, он будет носить предсказуемый долгосрочный характер, на который не способны повлиять ничьи угрозы, давление или шантаж, заявил глава МИД России Сергей Лавров.