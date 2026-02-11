https://ria.ru/20260211/lavrov-2073628204.html
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы
Россия солидарна с народами Венесуэлы и Кубы, на которых оказывается серьезнейшее внешнее давление, и готова оказать им всю необходимую поддержку, заявил глава... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:46:00+03:00
2026-02-11T12:46:00+03:00
2026-02-11T12:47:00+03:00
в мире
куба
венесуэла
россия
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260211/rossiya-2073624790.html
куба
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, венесуэла, россия, сергей лавров, госдума рф
В мире, Куба, Венесуэла, Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы
Лавров: Россия готова оказывать поддержку народам Кубы и Венесуэлы