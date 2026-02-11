Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы
12:46 11.02.2026
Лавров заявил о готовности оказать поддержку народам Кубы и Венесуэлы
Лавров: Россия готова оказывать поддержку народам Кубы и Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия солидарна с народами Венесуэлы и Кубы, на которых оказывается серьезнейшее внешнее давление, и готова оказать им всю необходимую поддержку, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы солидарны с народами Венесуэлы и Кубы, которые, как я уже говорил выше, подвергаются серьезнейшему внешнему давлению. Намерены оказывать нашим друзьям всю необходимую поддержку, совместно с другими единомышленниками, со всеми для кого идеалы свободы, суверенного равенства, самоопределения наций и демократии в международных делах не являются пустым звуком", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
Заголовок открываемого материала