Достигнутые в Анкоридже понимания остаются в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
12:34 11.02.2026 (обновлено: 13:16 11.02.2026)
Достигнутые в Анкоридже понимания остаются в силе, заявил Лавров
Понимания по Украине, достигнутые президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске, остаются в силе, заявил глава МИД... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
госдума рф
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Понимания по Украине, достигнутые президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске, остаются в силе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Устойчивое урегулирование кризиса, который был спровоцирован коллективным Западом на Украине, невозможно без искоренения его первопричин. Такой подход, как вы знаете, был признан и администрацией Трампа, и на этой основе в ходе встречи президентов России и США на Аляске в августе прошлого года были достигнуты понимания о том, как обеспечить устойчивое долговременное урегулирование украинской проблемы. Эти понимания остаются на столе", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия отстаивает свои права на мировой арене, заявил Лавров
Вчера, 12:38
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
