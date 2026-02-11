https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
Глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме рассказал о подходе России к украинскому урегулированию и надвигающихся изменениях в международных РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:24:00+03:00
2026-02-11T12:24:00+03:00
2026-02-11T14:33:00+03:00
россия
сергей лавров
госдума рф
владимир путин
дональд трамп
венесуэла
украина
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073722595_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_17b57719bd0ec4db15032a826d102232.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073645288.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260205/ssha-2072246239.html
https://ria.ru/20260205/venesuela-2072313288.html
россия
венесуэла
украина
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Эти понимания остаются на столе". Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже
Понимания, достигнутые РФ и США в Анкоридже по Украине, остаются в силе - Лавров.
2026-02-11T12:24
true
PT0M17S
Лавров: мир вступил в эпоху перемен
Лавров: "Мир вступил в эпоху перемен"
2026-02-11T12:24
true
PT0M53S
Лавров: угрозы и шантаж никак не повлияют на внешнеполитический курс России
Лавров: угрозы и шантаж никак не повлияют на внешнеполитический курс России
2026-02-11T12:24
true
PT0M43S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073722595_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_4c009130541920350b2afaa0c317c8f0.jpg
Лавров: зримых результатов сотрудничества США и России пока нет
Практических зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, кроме начавшегося диалога по Украине, заявил Лавров.
2026-02-11T12:24
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, госдума рф, владимир путин, дональд трамп, венесуэла, украина, аляска, в мире, брикс, нато
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Венесуэла, Украина, Аляска, В мире, БРИКС, НАТО
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме рассказал о подходе России к украинскому урегулированию и надвигающихся изменениях в международных отношениях.
На саммите в Анкоридже президенты Владимир Путин
и Дональд Трамп сошлись во мнении: урегулирование кризиса на Украине невозможно без устранения первопричин, отметил министр.
«
"Эти понимания остаются на столе".
Сергей Лавров
глава МИД России
МИД же продолжит оказывать политико-дипломатическое содействие в достижении всех целей спецоперации.
«
"Российские переговорщики работают над тем, чтобы безопасность страны на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от киевского режима и покровителей, устранены".
Сергей Лавров
глава МИД России
Мир вступил в эпоху быстрых и глубоких изменений, которые продлятся долгие годы, а может, и десятилетия, подчеркнул дипломат.
«
"Драматические события начала этого года, включая вооруженное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу, нагнетание американского давления на Кубу, попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, кризис вокруг Гренландии — все это видели и слышали".
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва, по его словам, отстаивает свои законные права, несмотря на сопротивление западных стран, которые не хотят унять амбиции и вести себя уважительно. При этом страна никогда никому не навязывает свое мнение, российская дипломатия работает иначе.
«
"В отличие от тех, кто <...> по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы, — в отличие от них мы никому не угрожаем".
Сергей Лавров
глава МИД России
Инициатива Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ так и не получила отклика со стороны Соединенных Штатов.
«
"Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать лимиты".
Сергей Лавров
глава МИД России
По словам дипломата, Москва готова к стратегическому диалогу с Вашингтоном и ждет, когда американцы созреют.
«
"Если настрой американских коллег на то, чтобы какое-то взаимодействие сохранить, подтвердится, мы будем активно работать над новой договоренностью и проработкой тех вопросов, которые оставались за пределами соглашений о стратегической стабильности".
Сергей Лавров
глава МИД России
Борьба с неоколонизаторами
Противодействие России и стран Глобального Юга неоколониализму получит новый импульс и позволит развивать сотрудничество, несмотря на санкции, заявил министр. В связи с этим он напомнил об одной из главных задач БРИКС
.
«
"Выстроить платформу беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей, которые не будут зависеть от незаконных и недружественных действий Запада".
Сергей Лавров
глава МИД России
Тревожат и попытки НАТО
доминировать на всем Евразийском континенте, поэтому Россия выступает за создание общеконтинентальной структуры, без влияния извне, подчеркнул Лавров
.