МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме рассказал о подходе России к украинскому урегулированию и надвигающихся изменениях в международных отношениях.

Аляска все еще в силе

На саммите в Анкоридже президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись во мнении: урегулирование кризиса на Украине невозможно без устранения первопричин, отметил министр.

« "Эти понимания остаются на столе". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

МИД же продолжит оказывать политико-дипломатическое содействие в достижении всех целей спецоперации.

« "Российские переговорщики работают над тем, чтобы безопасность страны на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от киевского режима и покровителей, устранены". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

Эпоха перемен

Мир вступил в эпоху быстрых и глубоких изменений, которые продлятся долгие годы, а может, и десятилетия, подчеркнул дипломат.

« "Драматические события начала этого года, включая вооруженное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу, нагнетание американского давления на Кубу, попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, кризис вокруг Гренландии — все это видели и слышали". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

Москва, по его словам, отстаивает свои законные права, несмотря на сопротивление западных стран, которые не хотят унять амбиции и вести себя уважительно. При этом страна никогда никому не навязывает свое мнение, российская дипломатия работает иначе.

« "В отличие от тех, кто <...> по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы, — в отличие от них мы никому не угрожаем". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

Судьба ДСНВ

Инициатива Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ так и не получила отклика со стороны Соединенных Штатов.

« "Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать лимиты". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

По словам дипломата, Москва готова к стратегическому диалогу с Вашингтоном и ждет, когда американцы созреют.

« "Если настрой американских коллег на то, чтобы какое-то взаимодействие сохранить, подтвердится, мы будем активно работать над новой договоренностью и проработкой тех вопросов, которые оставались за пределами соглашений о стратегической стабильности". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России

Борьба с неоколонизаторами

Противодействие России и стран Глобального Юга неоколониализму получит новый импульс и позволит развивать сотрудничество, несмотря на санкции, заявил министр. В связи с этим он напомнил об одной из главных задач БРИКС

« "Выстроить платформу беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей, которые не будут зависеть от незаконных и недружественных действий Запада". Сергей Лавров глава МИД России глава МИД России