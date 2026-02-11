Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
12:24 11.02.2026 (обновлено: 14:33 11.02.2026)
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
Глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме рассказал о подходе России к украинскому урегулированию и надвигающихся изменениях в международных РИА Новости, 11.02.2026
2026
"Эти понимания остаются на столе". Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже
Понимания, достигнутые РФ и США в Анкоридже по Украине, остаются в силе - Лавров.
Лавров: мир вступил в эпоху перемен
Лавров: "Мир вступил в эпоху перемен"
Лавров: угрозы и шантаж никак не повлияют на внешнеполитический курс России
Лавров: угрозы и шантаж никак не повлияют на внешнеполитический курс России
Лавров: зримых результатов сотрудничества США и России пока нет
Практических зримых результатов сотрудничества США и России пока нет, кроме начавшегося диалога по Украине, заявил Лавров.
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме рассказал о подходе России к украинскому урегулированию и надвигающихся изменениях в международных отношениях.

Аляска все еще в силе

На саммите в Анкоридже президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись во мнении: урегулирование кризиса на Украине невозможно без устранения первопричин, отметил министр.
«
"Эти понимания остаются на столе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал слова Гутерреша о новых российских регионах позором
Вчера, 13:54
МИД же продолжит оказывать политико-дипломатическое содействие в достижении всех целей спецоперации.
«

"Российские переговорщики работают над тем, чтобы безопасность страны на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от киевского режима и покровителей, устранены".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Эпоха перемен

Мир вступил в эпоху быстрых и глубоких изменений, которые продлятся долгие годы, а может, и десятилетия, подчеркнул дипломат.
«

"Драматические события начала этого года, включая вооруженное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу, нагнетание американского давления на Кубу, попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, кризис вокруг Гренландии — все это видели и слышали".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва, по его словам, отстаивает свои законные права, несмотря на сопротивление западных стран, которые не хотят унять амбиции и вести себя уважительно. При этом страна никогда никому не навязывает свое мнение, российская дипломатия работает иначе.
«

"В отличие от тех, кто <...> по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы, — в отличие от них мы никому не угрожаем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России

Судьба ДСНВ

Инициатива Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ так и не получила отклика со стороны Соединенных Штатов.
«

"Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать лимиты".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
По словам дипломата, Москва готова к стратегическому диалогу с Вашингтоном и ждет, когда американцы созреют.
«

"Если настрой американских коллег на то, чтобы какое-то взаимодействие сохранить, подтвердится, мы будем активно работать над новой договоренностью и проработкой тех вопросов, которые оставались за пределами соглашений о стратегической стабильности".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
5 февраля, 08:00

Борьба с неоколонизаторами

Противодействие России и стран Глобального Юга неоколониализму получит новый импульс и позволит развивать сотрудничество, несмотря на санкции, заявил министр. В связи с этим он напомнил об одной из главных задач БРИКС.
«
"Выстроить платформу беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей, которые не будут зависеть от незаконных и недружественных действий Запада".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
глава МИД России
Тревожат и попытки НАТО доминировать на всем Евразийском континенте, поэтому Россия выступает за создание общеконтинентальной структуры, без влияния извне, подчеркнул Лавров.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Похищение президента как продолжение колониальной политики иными средствами
5 февраля, 08:00
 
Россия Сергей Лавров Госдума РФ Владимир Путин Дональд Трамп Венесуэла Украина Аляска В мире БРИКС НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
