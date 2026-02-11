Лавров: Макрону не удастся уйти от ответственности по Минским соглашениям

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся "отбояриться" от ответственности по Минским договоренностям, поскольку в Париже при нем записали, что эти договоренности, включая закрепление особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, необходимо выполнять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что ничего из этого не было сделано.

"Макрон в 2019 году решил внести свой вклад. В декабре 2019 года в Париже он созвал "Нормандскую четверку"... Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ - отговорки. Жульё!" - указал Лавров.