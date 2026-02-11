Лавров: Макрону не удастся уйти от ответственности по Минским соглашениям

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся "отбояриться" от ответственности по Минским договоренностям, поскольку в Париже при нем записали, что эти договоренности, включая закрепление особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, необходимо выполнять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Париже записали (это было уже при Эммануэле Макроне, поэтому ему не удастся "отбояриться" от этой ответственности), необходимо выполнять Минские договоренности, включая внесение в конституцию Украины поправок, навсегда закрепляющих особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Это было записано", - сказал Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".
Министр напомнил, что ничего из этого не было сделано.
"Макрон в 2019 году решил внести свой вклад. В декабре 2019 года в Париже он созвал "Нормандскую четверку"... Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ - отговорки. Жульё!" - указал Лавров.
