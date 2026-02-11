Лавров высказался о продвижении нарративов о российской угрозе Гренландии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американские нарративы о якобы угрозе Гренландии со стороны России или Китая последовательно продвигаются, как в советском анекдоте о перевозке попугая через границу любым способом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Не знаем, откуда взялись эти аргументы о том, что если США не возьмут, то ее заберут Россия с Китаем, потому что, дескать, они и так уже здесь все "наводнили" своим подводными лодками. Это потом опровергалось и официальными американскими структурами, но нарратив, как говорится, сохраняется. Здесь они ведут себя последовательно. Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть "тушкой", хоть "чучелом" через границу пробраться", - сказал он в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Как отметил министр, российская сторона уже не раз обозначала, что вопрос принадлежности Гренландии ее не касается.
"Думаю, что США, Дания, Гренландия как-то между собой договорятся. Теперь еще Евросоюз хочет участвовать. Он везде хочет "воткнуться" со своими услугами. Вроде бы "захват" отменяется, договорились о чем-то вроде "полу-аренды", "полу-покупки". Мы не знаем. На самом деле это не наш вопрос", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
