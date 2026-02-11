Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что в Германии взыграло нацистское прошлое - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073564775.html
Лавров заявил, что в Германии взыграло нацистское прошлое
Лавров заявил, что в Германии взыграло нацистское прошлое - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров заявил, что в Германии взыграло нацистское прошлое
Нацистское прошлое взыграло в Германии, которая активно поддерживает Украину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:32:00+03:00
2026-02-11T07:32:00+03:00
германия
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20260211/oon-2073563955.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, оон
Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ООН
Лавров заявил, что в Германии взыграло нацистское прошлое

Лавров: в Германии взыграло нацистское прошлое

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нацистское прошлое взыграло в Германии, которая активно поддерживает Украину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи" министр напомнил, что в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле украинская сторона представила проект документа об урегулировании конфликта, в котором среди стран-гарантов были пять постоянных членов СБ ООН, а также Германия и Турция.
"Там же упоминалась и Германия (по понятным причинам, один из наиболее активных спонсоров киевского режима, чем они гордятся). Видимо, в них "взыграло" ретивое нацистское прошлое, а Владимир Зеленский - "прекрасный" персонаж для того, чтобы попытаться продолжить нацистские традиции в современную эпоху", - сказал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров
Вчера, 07:27
 
ГерманияУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала