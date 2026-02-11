Лавров назвал культ личности пороком

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал культ личности тем пороком, который чаще всего разрушает страну и тяжело влияет на интересы народа.

Министр подчеркнул, что культ личности сейчас переосмысливается, в том числе на Западе, где его называют "авторитарным правлением" и "новым авторитаризмом".

"Он (культ личности - ред.) может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать "теплые местечки" своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова (не знаю, например, к (скандальному американскому финансисту - ред.) Джеффри Эпшейну)", - подчеркнул Лавров.