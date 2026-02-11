Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал культ личности пороком - РИА Новости, 11.02.2026
07:31 11.02.2026
Лавров назвал культ личности пороком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал культ личности тем пороком, который чаще всего разрушает страну и тяжело влияет на интересы народа.
2026
Лавров назвал культ личности пороком

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал культ личности тем пороком, который чаще всего разрушает страну и тяжело влияет на интересы народа.
"Тот порок, который вредит напрямую, конкретно и тяжело влияет на интересы народа. Как ни банально это звучит, но это - культ личности", - сказал Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи", отвечая на вопрос о том, какой человеческий порок чаще всего разрушает страну.
Министр подчеркнул, что культ личности сейчас переосмысливается, в том числе на Западе, где его называют "авторитарным правлением" и "новым авторитаризмом".
"Он (культ личности - ред.) может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать "теплые местечки" своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова (не знаю, например, к (скандальному американскому финансисту - ред.) Джеффри Эпшейну)", - подчеркнул Лавров.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
