https://ria.ru/20260211/lavrov-2073564615.html
Лавров назвал культ личности пороком
Лавров назвал культ личности пороком - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал культ личности пороком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал культ личности тем пороком, который чаще всего разрушает страну и тяжело влияет на интересы народа. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:31:00+03:00
2026-02-11T07:31:00+03:00
2026-02-11T07:31:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073564117.html
https://ria.ru/20260211/oon-2073563955.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров
Лавров назвал культ личности пороком
Лавров назвал культ личности пороком, разрушающим страну
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал культ личности тем пороком, который чаще всего разрушает страну и тяжело влияет на интересы народа.
"Тот порок, который вредит напрямую, конкретно и тяжело влияет на интересы народа. Как ни банально это звучит, но это - культ личности", - сказал Лавров
в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи
", отвечая на вопрос о том, какой человеческий порок чаще всего разрушает страну.
Министр подчеркнул, что культ личности сейчас переосмысливается, в том числе на Западе, где его называют "авторитарным правлением" и "новым авторитаризмом".
"Он (культ личности - ред.) может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать "теплые местечки" своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова (не знаю, например, к (скандальному американскому финансисту - ред.) Джеффри Эпшейну)", - подчеркнул Лавров.
В 2019 году Эпштейну в США
предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке
и Флориде
. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.