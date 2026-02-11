По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На основе пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями "на земле". Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, от его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия", - сказал Лавров.