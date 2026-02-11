Рейтинг@Mail.ru
По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
07:30 11.02.2026
По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров
По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров
На основе пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, можно было вполне оперативно согласовать... РИА Новости, 11.02.2026
аляска, украина, россия, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
Аляска, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
По итогам Аляски можно было согласовать договор по Украине, заявил Лавров

Лавров: на основе пониманий Аляски, можно было согласовать договор по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На основе пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения - и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", - сказал Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".
Министр напомнил, что перед саммитом в Анкоридже в Москву приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который передал российской стороне документ с американскими предложениями по урегулированию украинского кризиса.
"Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями "на земле". Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, от его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия", - сказал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
АляскаУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
