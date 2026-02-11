Рейтинг@Mail.ru
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073564117.html
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о том, сочтены ли дни ООН, заявил, что многим хотелось бы, чтобы так произошло, но Организацию есть за что ругать. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:29:00+03:00
2026-02-11T07:29:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
https://ria.ru/20260211/oon-2073563955.html
https://ria.ru/20260211/sovet-2073563482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, оон, евросоюз
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров

Лавров: многие хотели бы, чтобы дни ООН были сочтены

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о том, сочтены ли дни ООН, заявил, что многим хотелось бы, чтобы так произошло, но Организацию есть за что ругать.
"Многим хотелось бы, чтобы так произошло", - сказал министр в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров
Вчера, 07:27
Организацию есть за что бранить, отметил он.
"Раздутые штаты. Не так, как в ЕС, Европейской комиссии, там просто "запредел". В ООН все-таки какие-то рамки приличий соблюдаются. Там есть специальный комитет по финансово-бюджетным и вопросам персонала, который одобряет все новые должности. Каждая страна из 193 может участвовать", - пояснил он.
Также есть и специальный орган, Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам, где Россия постоянно присутствует, отметил Лавров.
"Он небольшой, компактный, "сидят" профессионалы. Там можно это всё отследить", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров
Вчера, 07:24
 
В миреРоссияСергей ЛавровООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала