Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о том, сочтены ли дни ООН, заявил, что многим хотелось бы, чтобы так произошло, но Организацию есть за что ругать. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
сергей лавров
оон
евросоюз
россия
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
Лавров: многие хотели бы, чтобы дни ООН были сочтены