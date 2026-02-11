Лавров вспомнил разговор с Бушем-младшим

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил разговор с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим о выборах и о том, как американцам приходилось "дергаться" и "перекраивать" предвыборные кампании из-за частных случаев.
"Помню беседу с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. После саммита "Россия - НАТО" в Бухаресте весной 2008 года он приехал с двухсторонним визитом в Россию, в Сочи. Был период, когда президент России Владимир Путин отошел по телефонному вопросу, и я "развлекал" президента Джорджа Буша-младшего", - поделился воспоминаниями Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Глава российского МИД вспомнил, как Буш-младший, у которого тогда были выборы, стоял в старой сочинской резиденции и задумчиво смотрел на Черное море.
"Он как-то мечтательно сказал, мол, как у вас все предсказуемо и все понятно. Такой горизонт власти, позволяющий планировать, а не дергаться по каждому поводу, когда где-то в Миннеаполисе или в Огайо кто-то что-то сотворит, и всю предвыборную кампанию надо обязательно перекраивать под этот конкретный, частный случай, не имеющий отношения к стратегии развития Соединенных Штатов, не говоря уже о том, что он не имеет отношения к крупной международной проблеме", - поделился Лавров.
Министр уточнил, что многие его коллеги, работавшие государственными секретарями, признавались ему, что из-за цикла: каждые четыре года президентские выборы, в промежутке парламентские - всю международную деятельность приходится подстраивать под "внутренний календарь".
"(Это нужно в США - ред.) чтобы не дать своим противникам повода обвинить тебя в том, что ты где-то провалился, и одновременно подстраивать свои внешние шаги под то, чтобы их можно было "продать" дома. Какие, дескать, они крутые, как они могут. Сейчас мы наблюдаем это достаточно явно", - подчеркнул Лавров.