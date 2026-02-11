Лавров вспомнил разговор с Бушем-младшим

Министр уточнил, что многие его коллеги, работавшие государственными секретарями, признавались ему, что из-за цикла: каждые четыре года президентские выборы, в промежутке парламентские - всю международную деятельность приходится подстраивать под "внутренний календарь".

"(Это нужно в США - ред.) чтобы не дать своим противникам повода обвинить тебя в том, что ты где-то провалился, и одновременно подстраивать свои внешние шаги под то, чтобы их можно было "продать" дома. Какие, дескать, они крутые, как они могут. Сейчас мы наблюдаем это достаточно явно", - подчеркнул Лавров.