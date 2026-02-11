https://ria.ru/20260211/lavrov-2073563631.html
Лавров заявил, что гарантии безопасности Киеву создаются против России
Лавров заявил, что гарантии безопасности Киеву создаются против России - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров заявил, что гарантии безопасности Киеву создаются против России
Гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Украина, создаются не с участием России, а против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:26:00+03:00
2026-02-11T07:26:00+03:00
2026-02-11T07:26:00+03:00
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гарантии безопасности, о которых говорят европейские страны и Украина, создаются не с участием России, а против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, когда они говорят о гарантиях безопасности, то имеют в виду гарантии безопасности не с участием России
, а против России", - сказал Лавров
в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи
".
"Киевский режим говорит, что не будет ничего признавать де-юре, но де-факто готов остановиться, но при понимании, что европейцы дадут железобетонные, ратифицированные их парламентами гарантии безопасности и разместят войска", - напомнил министр.
Как обратил внимание Лавров, газета Financial Times писала, что эти гарантии предусматривают "автоматическое начало войны против Российской Федерации всеми силами натовских контингентов, которые там будут размещены, при прямой поддержке США".
"И якобы триггером для такой войны послужит любой инцидент, который будет сочтен неприемлемым. А насчет способности Зеленского и его клоунов создавать провокации даже и говорить не имеет смысла", - заключил министр.