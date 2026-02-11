Лавров высказался о ситуации с Гренландией

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разрешение ситуации с принадлежностью Гренландии едва ли скажется на обстановке в Арктике, учитывая курс НАТО на ее превращение в полигон конфронтации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Провоцировали, да. Сейчас таких провокаций на море тоже наблюдаем немало. Но убежден, что скоро они прекратятся, потому что те, кто их организуют, осознают тяжесть последствий для себя", - добавил министр.