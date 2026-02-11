Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о ситуации с Гренландией
07:23 11.02.2026
Лавров высказался о ситуации с Гренландией
Разрешение ситуации с принадлежностью Гренландии едва ли скажется на обстановке в Арктике, учитывая курс НАТО на ее превращение в полигон конфронтации, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разрешение ситуации с принадлежностью Гренландии едва ли скажется на обстановке в Арктике, учитывая курс НАТО на ее превращение в полигон конфронтации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как это будет сказываться на общей обстановке в Арктике? Едва ли это что-то изменит. Потому что натовцы уже долгие годы ведут курс на то, чтобы превратить Арктику в полигон конфронтации. Намечается милитаризация, подвергаются сомнению совершенно очевидные права России на Северный морской путь. В прошлом многократно были провокации, когда, скажем, французские корабли, вопреки принятым правилам, входили на маршрут Северного морского пути, не запрашивая разрешений, даже не уведомляя", - сказал он в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
10 февраля, 15:11
В то же время Лавров выразил уверенность, что скоро провокаций на море станет меньше, поскольку их организаторы осознают тяжесть последствий.
"Провоцировали, да. Сейчас таких провокаций на море тоже наблюдаем немало. Но убежден, что скоро они прекратятся, потому что те, кто их организуют, осознают тяжесть последствий для себя", - добавил министр.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс
10 февраля, 16:10
 
