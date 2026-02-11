Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На Западе рыдают из-за российских ударов по энергосистеме Украины, но и пальцем не пошевелили, когда в 2014 году после путча Киев грозился экономически и энергетически задушить Крым, заявил глава МИД России Сергей Лавров.