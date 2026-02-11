Рейтинг@Mail.ru
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073563027.html
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров
На Западе рыдают из-за российских ударов по энергосистеме Украины, но и пальцем не пошевелили, когда в 2014 году после путча Киев грозился экономически и... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:22:00+03:00
2026-02-11T07:22:00+03:00
в мире
украина
республика крым
россия
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562891.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562696.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, россия, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, Республика Крым, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров

Лавров: на Западе и пальцем не пошевелили, когда Киев грозился задушить Крым

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На Западе рыдают из-за российских ударов по энергосистеме Украины, но и пальцем не пошевелили, когда в 2014 году после путча Киев грозился экономически и энергетически задушить Крым, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас они рыдают по поводу того, что украинская энергетика страдает. Никто из них даже пальцем не пошевелил, когда украинские путчисты после госпереворота открыто объявили, что задушат Крым энергетически, экономически, в продовольственном плане и в плане поставок туда воды. Это было. Сейчас причитают по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины", - сказал он в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
Вчера, 07:19
Как напомнил министр, когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился.
Президент России Владимир Путин 18 марта 2025 года провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский также заявил, что Украина поддержит предложение. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ и более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров заявил о готовности России к компромиссам по Украине
Вчера, 07:18
 
В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала