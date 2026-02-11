МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На Западе рыдают из-за российских ударов по энергосистеме Украины, но и пальцем не пошевелили, когда в 2014 году после путча Киев грозился экономически и энергетически задушить Крым, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас они рыдают по поводу того, что украинская энергетика страдает. Никто из них даже пальцем не пошевелил, когда украинские путчисты после госпереворота открыто объявили, что задушат Крым энергетически, экономически, в продовольственном плане и в плане поставок туда воды. Это было. Сейчас причитают по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины", - сказал он в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Как напомнил министр, когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился.
Президент России Владимир Путин 18 марта 2025 года провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский также заявил, что Украина поддержит предложение. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжил атаковать энергоинфраструктуру РФ и более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил Путин 19 апреля.