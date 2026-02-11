Рейтинг@Mail.ru
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
07:19 11.02.2026 (обновлено: 07:20 11.02.2026)
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
России не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров

Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. России не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас они размахивают неким "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ", - сказал Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".
Он отметил, что на основе пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании на Украине. Но потом этот документ "несколько раз перелопатили".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров заявил о готовности России к компромиссам по Украине
Россия Украина США Сергей Лавров Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
