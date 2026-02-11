https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562891.html
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов, заявил Лавров
России не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
