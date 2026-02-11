https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562696.html
Лавров заявил о готовности России к компромиссам по Украине
Россия готова к компромиссам, то есть к балансу интересов, но главное, чтобы законные интересы государства принимались во внимание, заявил глава российского МИД РИА Новости, 11.02.2026
Лавров: РФ готова к компромиссам при учете законных интересов государства