Лавров рассказал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Компромиссы по украинскому урегулированию не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь страны и жизни миллионов людей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Послушайте, компромиссы не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства. И самое главное – жизнь миллионов людей", - сказал Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Он напомнил, что Украина - единственная страна, где запрещен целый язык, ни в одном другом конфликте стороны не запрещают языки друг друга.
"Никогда это не касается языков и прав человека. Поэтому, когда Владимир Зеленский говорит, что не может даже обсуждать территориальный вопрос, потому что у него в конституции так записано… Плевать ему на конституцию. Он по ней обязан отменить все эти пещерные законы по истреблению русского языка и канонической православной церкви. Вот с такими позициями наша делегация поехала в очередной раз на переговоры, которые начались в Абу-Даби 4 февраля и продолжились 5 февраля. Мы эти позиции не меняем", - подчеркнул министр.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.