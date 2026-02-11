Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа об урегулировании на Украине попыткой "изнасилования" американского мирного плана со стороны Киева и западных стран.

"Все последующие версии — результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики", — сказал он в интервью проекту " Эмпатия Манучи ".

Лавров напомнил, что в плане США есть пункт о восстановлении прав русских как нацменьшинства на Украине

"В последних версиях, которые утекали в прессу, <...> ничего об этом не говорится. Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее", — отметил он.

Что касается документа из 20 пунктов, который представители Соединенных Штатов, Европы и Украины обсуждали уже после встречи на Аляске , то России его никто не передавал, продолжил министр.

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру. <...> Документ содержал все принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы <...> в соответствии с реалиями "на земле". Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия", — подчеркнул Лавров.

На этой основе можно было быстро согласовать окончательный мирный договор, добавил он.

Другие заявления Лаврова:

— В Европе мало трезвых голосов, призывающих серьезно подойти к урегулированию на Украине.

— Гарантии безопасности, о которых говорят в Брюсселе и Киеве, создаются не с участием Москвы, а против нее.