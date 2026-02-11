https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562365.html
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа об урегулировании на Украине попыткой "изнасилования" американского мирного плана со стороны... РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Лавров назвал новые планы Запада по Украине изнасилованием американской версии
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа об урегулировании на Украине попыткой "изнасилования" американского мирного плана со стороны Киева и западных стран.
"Все последующие версии — результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского
и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики", — сказал он в интервью проекту "Эмпатия Манучи
".
Лавров
напомнил, что в плане США есть пункт о восстановлении прав русских как нацменьшинства на Украине
.
"В последних версиях, которые утекали в прессу, <...> ничего об этом не говорится. Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее", — отметил он.
Что касается документа из 20 пунктов, который представители Соединенных Штатов, Европы и Украины обсуждали уже после встречи на Аляске
, то России его никто не передавал, продолжил министр.
"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру. <...> Документ содержал все принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы <...> в соответствии с реалиями "на земле". Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия", — подчеркнул Лавров.
На этой основе можно было быстро согласовать окончательный мирный договор, добавил он.
Другие заявления Лаврова:
— В Европе мало трезвых голосов, призывающих серьезно подойти к урегулированию на Украине.
— Гарантии безопасности, о которых говорят в Брюсселе и Киеве, создаются не с участием Москвы, а против нее.
— Россия готова к компромиссам по урегулированию на Украине, но при соблюдении ее законных интересов, в числе которых обеспечение собственной безопасности.