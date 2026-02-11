Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 11.02.2026 (обновлено: 16:32 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562365.html
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа об урегулировании на Украине попыткой "изнасилования" американского мирного плана со стороны... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:15:00+03:00
2026-02-11T16:32:00+03:00
украина
аляска
россия
сергей лавров
дональд трамп
владимир зеленский
украинская православная церковь
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562123.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073546812.html
https://ria.ru/20260211/kredit-2073477973.html
украина
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, аляска, россия, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, украинская православная церковь, сша, в мире
Украина, Аляска, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, США, В мире
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США

Лавров назвал новые планы Запада по Украине изнасилованием американской версии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа об урегулировании на Украине попыткой "изнасилования" американского мирного плана со стороны Киева и западных стран.
"Все последующие версии — результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики", — сказал он в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
Лавров напомнил, что в плане США есть пункт о восстановлении прав русских как нацменьшинства на Украине.
"В последних версиях, которые утекали в прессу, <...> ничего об этом не говорится. Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее", — отметил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров
Вчера, 07:11
Что касается документа из 20 пунктов, который представители Соединенных Штатов, Европы и Украины обсуждали уже после встречи на Аляске, то России его никто не передавал, продолжил министр.
"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру. <...> Документ содержал все принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы <...> в соответствии с реалиями "на земле". Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия", — подчеркнул Лавров.
На этой основе можно было быстро согласовать окончательный мирный договор, добавил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией
Вчера, 01:25
Другие заявления Лаврова:
— В Европе мало трезвых голосов, призывающих серьезно подойти к урегулированию на Украине.
— Гарантии безопасности, о которых говорят в Брюсселе и Киеве, создаются не с участием Москвы, а против нее.
— Россия готова к компромиссам по урегулированию на Украине, но при соблюдении ее законных интересов, в числе которых обеспечение собственной безопасности.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дали заднюю. ЕС в последний момент изменил решение по Украине
Вчера, 08:00
 
УкраинаАляскаРоссияСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала