Интерес России в СВО заключается в обеспечении безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Законный интерес России в контексте спецоперации заключается в том, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Наш законный интерес заключается в том, что мы хотим обеспечить собственную безопасность. Как и любая нормальная страна, заинтересованная в том, чтобы ее история продолжалась, чтобы народ развивался в максимально благоприятных внешних условиях и обеспечивал рост экономики, решение социальных задач и повышение благосостояния населения", - сказал Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".