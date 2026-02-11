Рейтинг@Mail.ru
Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 11.02.2026 (обновлено: 11:09 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073554909.html
Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США
Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США - РИА Новости, 11.02.2026
Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, об этом в эфире YouTube-канала Rachel... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:40:00+03:00
2026-02-11T11:09:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003291621_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_0ac8457155633a8d63427356bdab02e5.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073544987.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073549560.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073552204.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003291621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e809e4de298efbee30b5b7520bf29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, дэниел дэвис
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дэниел Дэвис
Слова Лаврова об Украине вызвали переполох в США

Дэвис назвал правдой слова Лаврова об эскалации Западом конфликта на Украине

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsВоеннослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, об этом в эфире YouTube-канала Rachel Blevins заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал", — сказал эксперт, комментируя слова Лаврова об эскалации конфликта.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
Вчера, 01:09
Дэвис напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед украинским парламентом, пообещал всестороннюю военную поддержку киевского режима.
"Это звучит не так, как будто я думаю о дипломатическом урегулировании. Звучит так, будто я продолжаю игнорировать реальность, чтобы продолжать войну", — объяснил Дэвис.
По словам отставного военного, западные лидеры по-прежнему "надеются на чудо" в виде поражения России, а плана по завершению конфликта у них и вовсе нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Уже привыкли": в Киеве возмутились выходкой Зеленского
Вчера, 02:27
"Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев", — резюмировал Дэвис.
Ранее Лавров заявил, что европейским политикам по-прежнему неймется со своим требованием нанести поражение России, но сейчас они немного поутихли.
Глава МИД заключил, что прежде, чем без всякой "передаточной" логики, говорить о том, что надо готовиться к войне с Россией, потому что она якобы нападет через три года, европейцам следовало бы разобраться в своих аргументах.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Очень тяжело": на Украине сделали важное признание
Вчера, 03:26
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала