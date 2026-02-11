МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, об этом в эфире YouTube-канала Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, об этом в эфире YouTube-канала Rachel Blevins заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

« "Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал", — сказал эксперт, комментируя слова Лаврова об эскалации конфликта.

Дэвис напомнил, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед украинским парламентом, пообещал всестороннюю военную поддержку киевского режима.

"Это звучит не так, как будто я думаю о дипломатическом урегулировании. Звучит так, будто я продолжаю игнорировать реальность, чтобы продолжать войну", — объяснил Дэвис.

По словам отставного военного, западные лидеры по-прежнему "надеются на чудо" в виде поражения России , а плана по завершению конфликта у них и вовсе нет.

"Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев", — резюмировал Дэвис.

Ранее Лавров заявил, что европейским политикам по-прежнему неймется со своим требованием нанести поражение России, но сейчас они немного поутихли.