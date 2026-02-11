В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики

КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Иностранный студент в Кузбассе получил 7 лет строгого режима за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о том, что на территории областного центра планируется сбыт крупной партии запрещенных веществ. Полицейские разработали спецоперацию, в ходе которой инспекторы госавтоинспекции остановили на улице Соборной в Кемерове автомобиль "Киа Рио" с наркоторговцем за рулем.

"При личном досмотре оперативники изъяли сверток, в котором находилось более 100 граммов "синтетики". Еще один сверток полицейские обнаружили в салоне иномарки. По результатам проведенного исследования установлено, что в них находился мефедрон, общая масса которого составила более 420 граммов", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что задержанный стал фигурантом уголовного дела и был арестован.

Отмечается, что 23-летний иностранный студент обвинялся в совершении преступления по ч 3 ст. 30 - ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).