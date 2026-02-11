Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 11.02.2026 (обновлено: 08:27 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kuzbass-2073568528.html
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики - РИА Новости, 11.02.2026
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики
Иностранный студент в Кузбассе получил 7 лет строгого режима за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:21:00+03:00
2026-02-11T08:27:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260206/kurer-2072696699.html
https://ria.ru/20260130/ukrop-2071180283.html
кемеровская область
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Кемерово
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики

В Кузбассе иностранный студент получил 7 лет за попытку сбыть наркотики

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Иностранный студент в Кузбассе получил 7 лет строгого режима за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о том, что на территории областного центра планируется сбыт крупной партии запрещенных веществ. Полицейские разработали спецоперацию, в ходе которой инспекторы госавтоинспекции остановили на улице Соборной в Кемерове автомобиль "Киа Рио" с наркоторговцем за рулем.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу
6 февраля, 14:16
"При личном досмотре оперативники изъяли сверток, в котором находилось более 100 граммов "синтетики". Еще один сверток полицейские обнаружили в салоне иномарки. По результатам проведенного исследования установлено, что в них находился мефедрон, общая масса которого составила более 420 граммов", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что задержанный стал фигурантом уголовного дела и был арестован.
Отмечается, что 23-летний иностранный студент обвинялся в совершении преступления по ч 3 ст. 30 - ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
"Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Наркотическое средство, обнаруженное на СВХ Виадук в Дагестане при досмотре импортного укропа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Дагестан пытались провезти 130 килограмм наркотика под видом укропа
30 января, 11:43
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала