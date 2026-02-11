https://ria.ru/20260211/kuzbass-2073568528.html
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики - РИА Новости, 11.02.2026
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики
Иностранный студент в Кузбассе получил 7 лет строгого режима за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:21:00+03:00
2026-02-11T08:21:00+03:00
2026-02-11T08:27:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260206/kurer-2072696699.html
https://ria.ru/20260130/ukrop-2071180283.html
кемеровская область
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Кемерово
В Кузбассе иностранный студент получил срок за попытку сбыть наркотики
В Кузбассе иностранный студент получил 7 лет за попытку сбыть наркотики
КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Иностранный студент в Кузбассе получил 7 лет строгого режима за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Кемеровской области
получили оперативную информацию о том, что на территории областного центра планируется сбыт крупной партии запрещенных веществ. Полицейские разработали спецоперацию, в ходе которой инспекторы госавтоинспекции остановили на улице Соборной в Кемерове
автомобиль "Киа Рио" с наркоторговцем за рулем.
"При личном досмотре оперативники изъяли сверток, в котором находилось более 100 граммов "синтетики". Еще один сверток полицейские обнаружили в салоне иномарки. По результатам проведенного исследования установлено, что в них находился мефедрон, общая масса которого составила более 420 граммов", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что задержанный стал фигурантом уголовного дела и был арестован.
Отмечается, что 23-летний иностранный студент обвинялся в совершении преступления по ч 3 ст. 30 - ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ
(Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
"Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.