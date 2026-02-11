СВР рассказала, как Курчатов нашел роковую ошибку гитлеровских атомщиков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Академик Игорь Курчатов летом 1945 года, изучив добытые Москвой материалы о работах гитлеровской Германии в области атомной энергии, обнаружил принципиально важную ошибку немецких ученых, которая, как считается, сильно замедлила создание ядерного оружия в Третьем рейхе. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, с которым ознакомилось РИА Новости.

Восемьдесят три года назад, 11 февраля 1943-го, совершенно секретным распоряжением Государственного комитета обороны СССР Курчатов был назначен научным руководителем советского атомного проекта.

В начале июля 1945-го Курчатов направил запрос на имя заместителя начальника советской внешней разведки Гайка Овакимяна, курировавшего добычу атомных секретов зарубежных стран. В этом документе Курчатов, изучивший полученные Советским Союзом материалы по атомной программе Третьего рейха, в числе прочего дал оценку работам немецких ученых в 1940-1944 годах.

"Основное внимание уделялось урану и тяжелой воде, причем работы были проведены почти до осуществления котла", - писал Курчатов. "Котлами" тогда назывались ядерные реакторы. Речь шла о реакторах двух типов, в которых либо графит, либо тяжелая вода были замедлителем нейтронов для эффективного осуществления цепной ядерной реакции.

"Работы по котлу "уран-графит" развивались, судя по материалам, слабо, причем в работе проф. Боте 1941-1942 года содержится существенная ошибка в оценке поглощения медленных нейтронов в чистом графите, которая, возможно, повлияла на все развитие этого направления", - указывал Курчатов.

Один из ведущих немецких физиков-экспериментаторов Вальтер Боте на рубеже 1940-х годов выполнил эксперименты по изучению критически важного фактора - поглощения нейтронов в графите. На основе полученных результатов Боте сделал ошибочный вывод о том, что чистый графит нельзя использовать в качестве замедлителя нейтронов, если только не добиться значительного обогащения уранового топлива.

И с технологиями обогащения урана у гитлеровских атомщиков дела обстояли ни шатко ни валко. "Работы по получению урана-235 проводились довольно интенсивно… но не выходили из рамок лабораторного исследования и не давали перспектив получения этого вещества в больших количествах", - писал Курчатов в том же документе Овакимяну.

Поэтому в Третьем рейхе упор сделали на создании ядерного реактора на тяжелой воде. Но работы и по этому направлению сильно застопорились после атак союзников и участников норвежского Сопротивления на завод по производству тяжелой воды и запасы этого вещества в оккупированной немцами Норвегии . В итоге к концу войны Германия так и не смогла создать свою атомную бомбу.