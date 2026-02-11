Рейтинг@Mail.ru
01:12 11.02.2026
СВР рассказала, как Курчатов нашел роковую ошибку гитлеровских атомщиков
СВР рассказала, как Курчатов нашел роковую ошибку гитлеровских атомщиков
Академик Игорь Васильевич Курчатов
Академик Игорь Васильевич Курчатов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Академик Игорь Курчатов летом 1945 года, изучив добытые Москвой материалы о работах гитлеровской Германии в области атомной энергии, обнаружил принципиально важную ошибку немецких ученых, которая, как считается, сильно замедлила создание ядерного оружия в Третьем рейхе. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Восемьдесят три года назад, 11 февраля 1943-го, совершенно секретным распоряжением Государственного комитета обороны СССР Курчатов был назначен научным руководителем советского атомного проекта.
Нарышкин рассказал, как Курчатова удивили данные разведки
4 ноября 2025, 03:27
Нарышкин рассказал, как Курчатова удивили данные разведки
4 ноября 2025, 03:27
В начале июля 1945-го Курчатов направил запрос на имя заместителя начальника советской внешней разведки Гайка Овакимяна, курировавшего добычу атомных секретов зарубежных стран. В этом документе Курчатов, изучивший полученные Советским Союзом материалы по атомной программе Третьего рейха, в числе прочего дал оценку работам немецких ученых в 1940-1944 годах.
"Основное внимание уделялось урану и тяжелой воде, причем работы были проведены почти до осуществления котла", - писал Курчатов. "Котлами" тогда назывались ядерные реакторы. Речь шла о реакторах двух типов, в которых либо графит, либо тяжелая вода были замедлителем нейтронов для эффективного осуществления цепной ядерной реакции.
"Работы по котлу "уран-графит" развивались, судя по материалам, слабо, причем в работе проф. Боте 1941-1942 года содержится существенная ошибка в оценке поглощения медленных нейтронов в чистом графите, которая, возможно, повлияла на все развитие этого направления", - указывал Курчатов.
Удостоверение СМЕРШ, 1943 год - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Историк рассказал, как советская контрразведка спасла рукописи Коперника
20 декабря 2025, 03:39
Один из ведущих немецких физиков-экспериментаторов Вальтер Боте на рубеже 1940-х годов выполнил эксперименты по изучению критически важного фактора - поглощения нейтронов в графите. На основе полученных результатов Боте сделал ошибочный вывод о том, что чистый графит нельзя использовать в качестве замедлителя нейтронов, если только не добиться значительного обогащения уранового топлива.
И с технологиями обогащения урана у гитлеровских атомщиков дела обстояли ни шатко ни валко. "Работы по получению урана-235 проводились довольно интенсивно… но не выходили из рамок лабораторного исследования и не давали перспектив получения этого вещества в больших количествах", - писал Курчатов в том же документе Овакимяну.
Поэтому в Третьем рейхе упор сделали на создании ядерного реактора на тяжелой воде. Но работы и по этому направлению сильно застопорились после атак союзников и участников норвежского Сопротивления на завод по производству тяжелой воды и запасы этого вещества в оккупированной немцами Норвегии. В итоге к концу войны Германия так и не смогла создать свою атомную бомбу.
По мнению специалистов, в Германии, ученые которой первыми в мире открыли деление атомного ядра, работы по атомному оружию были организованы неэффективно. Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а также советник генерального директора госкорпорации "Росатом", Герой России Лев Рябев в своих интервью РИА Новости подчеркивали, что ключевым фактором, обусловившим неудачу атомной программы Третьего рейха, было отсутствие у немцев такого научного лидера, как Курчатов, который при поддержке советского руководства взял на себя полную ответственность за проведение исследований и разработок, сконцентрированных в рамках атомного проекта СССР, имевшего высший государственный приоритет.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Историк рассказала о роли немецкой промышленности в преступлениях Рейха
23 ноября 2025, 08:09
 
