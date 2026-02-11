Перспективы туризма на Кубе туманны, сообщил эксперт

ГАВАНА, 11 фев - РИА Новости. Туристический сектор Кубы имеет непредсказуемые перспективы из-за энергетического кризиса на острове, усугубленного недавней нефтяной блокадой со стороны США, заявил РИА Новости экономист Хосе Луис Перельо.

"Нынешний кризис для туризма непредсказуем. Без топлива невозможна никакая жизнедеятельность туризма. Текущая ситуация не оставляет иного выхода, кроме как ждать. Авиакомпании не могут летать пустыми", - сказал Перельо, профессор факультета туризма Гаванского университета.

Автор многочисленных публикаций по этой тематике, он считает, что на данный момент наиболее очевидным решением является "уплотнение гостиничного фонда для сохранения инфраструктуры" и ожидание улучшения текущей конъюнктуры.

Канады и Согласно официальным данным, наибольшее число туристов на остров приезжали из США России , однако все три направления демонстрируют устойчивое сокращение потока посетителей в течение последних двух лет.

Канадские туристические агентства и туроператоры в понедельник уведомили своих клиентов об отмене турпакетов на популярные кубинские курорты после того, как авиакомпании Air Canada , Sunwing, Air Transat и WestJet приостановили рейсы на Кубу

В то же время российские авиакомпании "Северный ветер" и "Россия", входящая в группу " Аэрофлот ", подтвердили, что продолжат выполнять рейсы в Кубу и обратно, несмотря на острую нехватку топлива. Как уточнила авиакомпания "Россия", маршруты полетов на остров могут быть скорректированы с добавлением дополнительной посадки для дозаправки.

На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона.

Вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага подчеркнул важность обеспечения устойчивости тех отраслей, которые приносят валютную выручку, отметив, что без доходов страна не сможет преодолеть сложившуюся ситуацию. Он также сообщил о реализации мер по повышению энергоэффективности, уплотнению наиболее коммерчески значимых туристических зон и защите ключевых услуг в сфере туризма.